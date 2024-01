Home

29 Gennaio 2024

Livorno 29 gennaio 2024 -Il Jolly Acli Basket cade sul campo della Nico Ponte Buggianese

Il Jolly Acli Basket cade sul campo della Nico Ponte Buggianese, e raccoglie la seconda sconfitta stagionale, al termine di una partita ben lontana dai classici standard rosablu. La squadra di coach Stefano Corda ha palesato notevoli problemi in fase difensiva, e non è mai riuscita concretamente a indirizzare l’inerzia della partita dalla propria parte, subendo l’energia di una Nico decisa a portare a casa il risultato.

Una battuta d’arresto, la seconda in poche settimane, che deve far scattare un piccolo campanello d’allarme e alla quale serve reagire immediatamente, fin dal prossimo turno infrasettimanale, non semplice, contro la Pielle al PalaCosmelli (mercoledì ore 20.30).

Le parole di coach Stefano Corda:

«Una partita che probabilmente non abbiamo approcciato benissimo, ed è un peccato perché a mio giudizio in settimana ci eravamo allenati meglio rispetto all’ultimo periodo. Però siamo partiti a rilento, con poca energia, andando subito sotto 17-5, concedendo troppo in difesa alle nostre avversarie. Avevamo lavorato per provare a limitare le loro giocatrici più in forma, come Salvestrini.

E non ci siamo riusciti, dal momento che proprio Salvestrini ha segnato 25 punti. Abbiamo comunque reagito alle difficoltà iniziali, arrivando all’intervallo in situazione di parità.

Ma neppure nel terzo quarto abbiamo difeso come avremmo dovuto, commettendo tantissimi errori, concesso troppi rimbalzi in attacco alle nostra avversarie, palesando difficoltà di energia e inadeguate mentalità e cattiveria agonistica per affrontare una partita di questa difficoltà; simile a quelle che ci attenderanno nei play off.

Faccio i complimenti alle nostre avversarie che hanno vinto meritatamente l’incontro. Hanno avuto il grande merito di aver capito il loro ruolo all’interno della squadra: hanno tante certezze in questo momento. Noi invece dobbiamo leccarci le ferite essere arrabbiati per una prestazione insufficiente.

Mercoledì arriva la Pielle, e dobbiamo essere consapevoli che, se siamo questi, diventa complicato uscire con un risultato positivo. E quindi dovremo mettere in campo una prestazione ben diversa».

Il tabellino:

Barbieri 2, Ceccarini 10, Orsini 7, Giari 4, Gioan 5, Sassetti 8, Sgorbini, Evangelista 10, Costa 11, Zolfanelli 6, Candelori 1. All. Corda

