Il Jolly Acli Basket conclude l'anno e il girone d'andata imbattuto. Sconfitto anche il costone Siena

19 Dicembre 2021

Il Jolly Acli Basket conclude l’anno e il girone d’andata imbattuto. Sconfitto anche il costone Siena

Livorno 19 ottobre 2021

Nel calcio si direbbe “Campioni d’inverno”.

Il Jolly Acli basket conclude l’anno (e il girone d’andata) in bellezza, sconfiggendo nettamente il pur coriaceo Costone Siena (74-56), al termine di una partita dominata per larghi tratti.

La squadra di Emiliano Ferretti ha infatti accusato un unico momento di difficoltà nel secondo quarto, con pochi punti segnati e un chiaro calo di concentrazione.

Nella ripresa, dopo la strigliata del coach negli spogliatoi, la squadra ha nuovamente cominciato a sviluppare il proprio gioco, fatto di difesa attenta e buone trame offensive.

Sospinta dal trio terribile Ceccarini, Orsini, Garcia Leon, implacabili realizzatrici (52 punti in tre). E da una super Simonetti, leonessa in difesa , e autrice di tre bombe da tre punti. A quel punto le velleità ospiti si sono sciolte come neve al sole, e per le rosablù è arrivato il momento di festeggiare undici vittorie su undici partite.

Un ruolino di marcia perfetto che alla vigilia sarebbe stato difficile da pronosticare.

MVP. Sara Ceccarini e Francesca Orsini si dividono la palma di migliore della serata, incalzate come detto dall’argentina Garcia Leon (in grande crescita) e Simonetti (in costante miglioramento). Un poker d’assi, lusso per la categoria, che nell’ultima sfida dell’anno ha brillato di luce propria.

Le parole di coach Emiliano Ferretti: «Una partita complessa. Abbiamo regalato il secondo quarto, dove abbiamo realizzato 8 punti smettendo di difendere. Ci vuole più costanza, non ci possiamo permettere di fare un quarto al top e il successivo un flop. Poi siamo tornate al top. Dobbiamo rimanere concentrate per 40 minuti. Tutte. Il finale è stato tosto, sempre in sicurezza, e ho potuto fare rotazioni più ampie. Penso già alla prossima partita contro La Spezia, una gara che non va sottovalutata, giocheremo il 9 gennaio. Dunque zero a zero. Testa alla prossima».

Il tabellino: Ceccarini 19, Sassetti 6, Evangelista 4, Garcia Leon 16, Garaffoni 3, Orsini 17, Barsotti, Simonetti 9, Corti. All. Ferretti. Ass. Betti.

