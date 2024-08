Home

Sport

Basket

Il Jolly Acli Basket conferma Irene Sassetti

Basket

5 Agosto 2024

Il Jolly Acli Basket conferma Irene Sassetti

Livorno 5 agosto 2024 – Il Jolly Acli Basket conferma Irene Sassetti

Irene Sassetti, una delle colonne portanti della squadra ormai da anni, è stata confermata al Jolly Acli anche per la stagione 24/25.

Le sue parole:

«Sono molto soddisfatta della riconferma e di poter indossare di nuovo questi colori, in una categoria superiore .

Questa è una grande conquista: per me, per le mie compagne e per la società dopo ben 3 anni di finali. La serie A ce la siamo meritata.

Il mio obiettivo, come ogni anno, sarà dare il massimo sempre; e aiutare la squadra in qualsiasi situazione.

Non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne e di iniziare ad allenarmi con loro.

Il nostro obiettivo sarà fare il meglio possibile, mettere più impegno possibile. Abbiamo un girone tosto, ma sono sicura che con la voglia e la “cattiveria” che ci contraddistinguono possiamo toglierci tante soddisfazioni .

Infine voglio ringraziare i nuovi dirigenti che ci hanno aperto questa grandissima possibilità. Sicuramente saranno ripagati».