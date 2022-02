Home

Il Jolly Acli basket è tornato, al Cosmelli cade Lucca

27 Febbraio 2022

Livorno 27 febbraio 2022

Il Jolly Acli Basket Livorno è ufficialmente tornato. Dopo la bella vittoria di Firenze in settimana, la squadra rosablù cala il bis, superando nettamente (81-57) la resistenza di una pur coriacea Le Mura Spring Lucca.

Decisivo il primo quarto: Livorno, ancora priva di Garcia Leon, Simonetti e Barsotti, parte come un treno, supera senza grossi patemi le resistenze dell’avversaria, e con una precisione offensiva al limite della perfezione realizza 31 punti lasciando le ospiti con un misero 11 sul tabellone.

Da quel momento in poi la partita veleggia abbastanza tranquilla fino alla sirena finale, col Jolly sempre in controllo, e con Lucca che comunque gioca bene in difesa e trova delle buone conclusioni anche sul lato d’attacco. Specie con la giocatrice Azzi, 24 punti, e probabilmente la partita più bella dell’anno.

Una partita che segna l’ultima ( per il momento) panchina di coach Emiliano Ferretti, chiamato nei prossimi giorni a risolvere un problema di salute.

MVP: due prestazioni davvero straordinarie: quella di Francesca Orsini, implacabile al tiro, e autrice di ben 28 punti. E quella di Laura Garaffoni, che, con ben 4 triple, chiude a quota 20.

La parte di coach Ferretti: «Sono soddisfatto di questo approccio, e per la giusta mentalità, che nelle ultime settimane era venuta a mancare. Dobbiamo sempre entrare determinati a dominare e non ad aspettare l’avversario. Grande prestazione al tiro da fuori, con tante triple realizzate. Quando ritroveremo la continuità anche da sotto, allora sarà difficile fermarci».

Il tabellino: Garaffoni 20, Ceccarini 7, Evangelista 2, Sassetti 14, Peric 10, Simonetti, Cirillo, Corti, Barsotti, Garcia Leon. All. Ferretti. Ass. Betti.

