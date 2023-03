Home

Il Jolly Acli Basket fatica un po’, ma batte Pontedera

13 Marzo 2023

Il Jolly Acli Basket fatica un po’, ma batte Pontedera

Livorno 13 marzo 2023

Serie B femminile. Il Jolly Acli Basket fatica un po’ ma alla fine supera una coriaceo Basket Femminile Pontedera, arrivato a Livorno per vendere cara la pelle. Una buonissima squadra, quella ospite, che ha affrontato la gara con intensità e notevole applicazione difensiva. Al contrario le rosablù, positive in attacco, sono apparse non impeccabili nella fase difensiva, almeno per i primi due tempini. All’intervallo infatti il tabellone segna 33-31. Perfetto equilibrio dunque. Nella ripresa invece, guidate da una Sara Ceccarini, capace di gestire bene le fasi più calde, le livornesi affondano i colpi necessari per acquisire un discreto margine nei vantaggi, che manterranno fino alla sirena definitiva. 75-65 il finale. Meritano una menzione anche Sara Giari, e Francesca Evangelista, che al rientro ha disputato una buonissima partita. Adesso l’attenzione è rivolta al derby sul campo della Pielle, previsto per mercoledì alle 21.

Il tabellino: Garcia Leon 13, Ceccarini 19, Orsini 11, Evangelista 11, Sassetti 10, Rosellini 7, Giari 4, Corti, Barsotti, Barghigiani. All. Betti,

