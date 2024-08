Home

9 Agosto 2024

Il Jolly Acli basket inserisce nel roster la giovane Marta Preziosi

Livorno 9 agosto 2024 – Il Jolly Acli basket inserisce nel roster la giovane Marta Preziosi

Marta Preziosi, classe 2005, playmaker, è una nuova giocatrice del Jolly Acli Basket Livorno. Un talento sopraffino che va a rinforzare un pacchetto esterno rosablù, che si annuncia come il vero punto di forza di una squadra ancora in costruzione.

Le sue parole:

«Voglio cominciare ringraziando la società per l’opportunità e per la fiducia.

Per me è la prima esperienza lontano da casa, ma mi sento carica per affrontare la sfida e pronta a mettermi in gioco fin da subito. Mettendo a disposizione del gruppo tenacia e voglia di crescere per contribuire a raggiungere gli obiettivi prefissati».

Queste queste sono le tappe principali della sua carriera:

«Ho iniziato a giocare alle elementari nella mia scuola con la Mens Sana e poi sono passata al basket Roma dove ho vinto:

8 titoli giovanili regionali

– Scudetto Under 14 3X3 (2019) a Jesolo

– Scudetto Under 14 (2019) a Roseto

– Scudetto Under 17 (2022) a Campobasso

– Scudetto Under 19 (2023) a Roseto

– Promozione nel campionato senior nazionale di A2 (2023)

L’anno scorso ho fatto la serie A2 con il basket Roma con oltre 20 min di media e con circa 5 punti di media».