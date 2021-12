Home

Sport

Basket

Il Jolly Acli Basket Livorno affronta Prato per allungare la striscia vincente

Basket

4 Dicembre 2021

Il Jolly Acli Basket Livorno affronta Prato per allungare la striscia vincente

Livorno 4 dicembre 2021

Come Beethoven, anche il Jolly Acli Basket vuol comporre e suonare la nona sinfonia. E per farlo ha un’occasione casalinga contro la Pallacanestro Femminile Prato, compagine ben equlibrata, che fino a questo momento ha disputato un campionato a fasi alterne. Molto bene nella fase iniziale, meno bene nella seconda parte. Giunge infatti all’appuntamento del PalaCosmelli (sabato ore 21), reduce da tre sconfitte consecutive. In settimana la società rosablùha organizzato una cena per ringraziare le giocatrici e lo staff tecnico dell’ottima partenza in stagione. Comunicando nel contempo il ritorno a fine mese dell’interna Bosniaca Tea Peric.

Jolly-Prato verrà trasmessa in diretta sulla pagina FB Jolly Acli Basket Livorno.

Le parole di coach Ferretti

«Andiamo ad affrontare una squadra che non sta vivendo un grandissimo momento; però non dimentico la loro buona partenza. Una squadra che è riuscita a vincere a Valdarno, dopo tre tempi supplementari. Questo significa che ha la caratura per poter giocare contro squadre più attrezzate. Un roster completo in tutti i ruoli, dal playmaker alle lunghe, e quindi non sarà una partita da prendere sottogamba; per il semplice fatto che non solo fa dell’intensità la sua arma principale, ma a metà campo sa difendere bene. Prato presenta nel reparto lunghe, una grande capacità realizzativa con Vannucchi, Bencini e Ponzecchi: bisognerà stare attente nella fase difensiva, facendo sì che queste giocatrici non entrino in partita, smorzando il loro entusiasmo, ed eventuali loro giocate che possano portare energia. Noi arriveremo con la concentrazione e la determinazione con la quale abbiamo affrontato fino a oggi tutte le partite, il nostro desiderio è continuare nel percorso di crescita, nel viaggio che stiamo facendo, rispettando le avversarie».

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin