25 Settembre 2022

Il Jolly Acli Basket Livorno apre la stagione agonistica con una vittoria nel derby: Pielle battuta 70-50

Livorno 25 settembre 2022 – Il Jolly Acli Basket Livorno apre la stagione agonistica con una vittoria nel derby: Pielle battuta 70-50

Parte col piede giusto la stagione agonistica del Jolly Acli Basket edizione 2022/23.

La squadra allenata da coach Furio Betti si impone d’autorità (70-50 nel derby di Coppa Toscana Femminile) contro un buona e combattiva Pielle.

Una sfida, inizialmente prevista al Palacecioni, spostata al Cosmelli all’ultimo minuto causa impraticabilità del campo di via Zola.

Un primo quarto combattuto (pronti via 0-8 Pielle), un secondo dove le rosablu cominciano a macinare gioco e ad accumulare qualche punto di vantaggio: il tabellone all’intervallo segna 39-27.

Nel terzo quarto il Jolly tenta la fuga, arriva fino al 50-31, ma le “triglie” non mollano e rintuzzano per quanto possibile (52-38). Ma una tripla di Orsini chiude il quarto e spegne le velleità biancazzurre.

L’ultimo quarto, nonostante un vistoso calo (il Jolly gioca a ranghi ridotti causa le assenti di lungo corso Garcia Leon e Sassetti) le ragazze di Betti riescono a contenere le sfuriate avversarie e a condurre in porto la gara senza grossi patemi.

MVP. Una gran bella prestazione di Francesca Evangelista, autentico faro della squadra per tutta la partita. Per lei, oltre al solito lavoro oscuro, una prova maiuscola in attacco con ben 22 punti segnati. Benissimo anche le altre due rappresentanti della vecchia guardia, Orsini e Ceccarini, sempre efficaci nei momenti che contano.

Le parole di coach Betti «Ci tenevamo a fare bene, il risultato aveva un’importanza relativa, ma dato che è arrivato mi fa molto contento, così come la prestazione. Finché siamo state in condizione è andato quasi tutto bene, alla fine c’è stato un calo fisico aspettato, e il gioco ne ha risentito. Giocare in sette non è semplice».

Il tabellino: Orsini 18, Evangelista 22, Giari 5, Ceccarini 14, Rosellini 9, Corti 2, Barsotti, Simonetti, Barghigiani, Filippi. All. Betti.

