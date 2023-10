Home

Il Jolly Acli Basket Livorno batte anche Nico Ponte Buggianese

30 Ottobre 2023

Livorno 30 ottobre 2023 – Il Jolly Acli Basket Livorno batte anche Nico Ponte Buggianese (65-50) e fa cinquina.

Una partita non facile, contro un’avversaria tosta e fisica, che per lunghi minuti ha tenuto testa alla compagine labronica, chiudendo in vantaggio (15-16) il primo tempino.

Fase d’equilibrio che dura ancora un po’, fino a quando, nella parte finale del secondo quarto, le rosablu aumentano l’intensità in difesa, e danno la spallata che risulterà fondamentale.

Le triple di Sassetti, Giari e Zolfanelli, scavano un bel solco, fissato all’intervallo sul più 12 (32-20). Il Jolly rientra dagli spogliatoi determinato a chiudere i conti. Ed è ancora una fiammata di Sassetti a spingere la squadra fino a 20 punti di vantaggio (41-21) al 4’.

A quel punto la tensione cala leggermente, e la Nico ne approfitta per rosicchiare qualche punto (49-36 fine terzo quarto). Ancora una scatenata Sassetti rilancia Livorno (54-36). Poi il black out che permette alle avversarie di imbastire un contro parziale di 0-8 (54-44). A quel punto sale in cattedra capitan Ceccarini, che trova i punti del definitivo decollo.

Le parole di Martina Zolfanelli.

«Nel primo quarto siamo partite un po’ troppo contratte, ma dopo ci siamo liberate, andando in contropiede difendendo forte. Entrando in fiducia. Dando lo strappo nel secondo quarto, dopo il quale non sono più rientrate. Siamo ancora all’inizio e quindi ci sono tante cose da migliorare: la fiducia tra compagne, il conoscersi meglio in campo, i movimenti. La stagione è lunga. Noi vogliamo arrivare alla fine belle cariche e col gruppo al completo. Personalmente, ho ancora qualche strascico, ma fondamentalmente sto bene, mi alleno bene, e posso dire di essere rientrata a tutti gli effetti»

Il tabellino: Sassetti 23, Evangelista 4, Ceccarini 9, Zolfanelli 7, Giari 7, Orsini 10, Barbieri 2, Gioan 3, Candelori, Sgorbini, Simonetti. All. Corda. Ass. Menichetti.

