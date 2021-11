Home

Sport

Basket

Il Jolly Acli Basket Livorno batte anche San Giovanni Valdarno

Basket

21 Novembre 2021

Il Jolly Acli Basket Livorno batte anche San Giovanni Valdarno

Livorno 21 novembre 2021

Sette partite per sette vittorie, o viceversa. Il Jolly Acli Basket Livorno continua a viaggiare col vento in poppa e supera largamente il quotato Number 8 Valdarno. 75-47.

Tuttavia l’inizio di gara non è facile per Orsini e compagne, entrate in campo prive di Zulema Garcia Leon (infortunata alla caviglia) e con il freno a mano tirato.

Le ospiti ne approfittano e si portano avanti, con un vantaggio che supera le 10 lunghezze (4-17).

Il tempo per riorganizzare le idee e per rinforzare le maglie difensive e comincia la fase di recupero.

Livorno ribalta e si porta in vantaggio 44-30 all’intervallo lungo.

Quando cominciano a riscaldarsi le bocche da fuoco, la partita cambia completamente aspetto: Ceccarini domina la scena e segna a raffica, Garaffoni si traveste da “bomber” e mette quattro triple micidiali, Simonetti annulla l’avversaria più quotata Sara Innocenti, insomma tutte fanno bene il loro lavoro e il Jolly vola verso il successo con vantaggi sempre più ampi.

MVP. Sara Ceccarini 24 punti e tanto lavoro sul campo. Il capitano mette la quinta e arriva la svolta. Vince nettamente il duello con la temuta pari ruolo Innocenti. Menzione anche per Laura Garaffoni, a tratti incontenibile. Ma l’applauso va rivolto a tutte per il grande sforzo profuso.

Le parole di coach Emiliano Ferretti.

«Come mi aspettavo una partenza deficitaria, presi da un’emergenza abbiamo giocato senza la nostra lunga, e in settimana ho dovuto cambiare determinate cose e ne ha risentito un po’ il nostro inizio. C’è comunque da dire che San Giovanni Valdarno è una squadra assolutamente da rispettare. Un brave per le ragazze unite nella difficoltà e si sono sacrificate a difendere una grande giocatrice come Sara Innocenti».

Il tabellino: Ceccarini 24, Simonetti, Sassetti 6, Evangelista 13, Orsini 10, Garaffoni 22, Corti, Barsotti, Cirillo, Bove. All. Ferretti. Assistente Betti.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin