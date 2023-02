Home

Sport

Basket

Il Jolly Acli Basket Livorno batte il Florence a filo di gas

Basket

13 Febbraio 2023

Il Jolly Acli Basket Livorno batte il Florence a filo di gas

Livorno 13 febbraio 2023

Una partita condotta dall’inizio alla fine, senza premere più di tanto sull’acceleratore. Il Jolly Acli Basket Livorno supera Florence 61-36, e mantiene la testa della classifica del campionato di serie B femminile. La squadra di Betti non appare brillante come in altre circostanze, ma comunque porta a casa due punti, in maniera piuttosto semplice. Gara praticamente chiusa già alla fine del primo quarto (21-4), viene sigillata all’intervallo lungo (40-14). Nella seconda parte, le ospiti, giocano con grinta e riescono a imbastire una break interessante (0-12) dal 44-18 al 44-30. A quel punto Garcia Leon e compagne rialzano la testa ed in men che non si dica il tabellone segna il risultato di 57-30. Il resto della gara è utile solo per le statistiche.

Le parole di Camilla Amendolea, che ha segnato in primi punti della sua nuova avventura in maglia Acli. «Rispetto alla Prato sono entrata meno carica perché l’avversario era più abbordabile. Abbiamo vinto in maniera netta, direi una partita facile per la nostra squadra. Non credo ci sia nient’altro da aggiungere».

Il tabellino: Garcia Leon 12, Ceccarini 17, Rosellini 9, Sassetti 9, Orsini 6, Amendolea 4, Evangelista 4, Corti, Barghigiani, Barsotti, Giari. All. Betti. Ass. Menichetti

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin