Basket

31 Ottobre 2021

Il Jolly Acli Basket Livorno cala il Poker: vittoria anche a Pontedera

Livorno 31 ottobre 2021

Il Jolly Acli Basket Livorno mantiene l’imbattibilità stagionale espugnando il terreno di Pontedera (46-64), al termine di una partita dai due volti. Più complessa la prima parte: la squadra labronica, reduce dalla larga vittoria casalinga con Firenze, non approccia la sfida con la solita “garra” e le padroni di casa ne approfittano, mettendo sul campo agonismo, difesa forte, e precisione nelle conclusioni (specie dalla grande distanza), riuscendo a mantenere la sfida in perfetto equilibrio (27-28 Livorno all’intervallo). Nella ripresa, dati anche i problemi di falli, coach Ferretti mescola le carte, impostando una difesa a zona, che mette da subito subito in imbarazzo le avversarie. La situazione cambia radicalmente, e anche in fase offensiva il gioco appare più fluido e preciso.

A quel punto il Jolly trova le chiavi per portare a compimento l’obiettivo, con pochi patemi sul finale.

MVP Sara Ceccarini, 14 punti, 5 rimbalzi, 4 assist e una palla recuperata, ha saputo gestire bene la squadra, trovando canestri importanti nei momenti più complicati e gettando come sempre il cuore oltre l’ostacolo. Menzioni dovute anche per Zulema Garcia Leona (doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi) e per l’indomita Francesca Orsini, 17 punti, e tanto lavoro (anche difensivo) sviluppato sul campo.

Le parole di coach Emiliano Ferretti: «Abbiamo trovato una squadra che ha difeso forte e per la prima volta siamo stati messi in difficoltà. Lo avevo annunciato alle ragazze in settimana che Pontedera è allenata benissimo, da un coach che conosco bene. Le nostre sono state brave, anche grazie alla difesa a zona, a scavare il solco decisivo per portarla a casa. Una partita che ci serviva. La dimostrazione che andando avanti con le giornate le squadre migliorano sempre di più a livello difensivo e come intensità. Dunque bisogna lavorare forte. Sono contento, ma ho già la testa rivolta verso la prossima, che parte da zero a zero.

Il tabellino Jolly Acli:

Ceccarini 14, Sassetti 5, Evangelista 8, Orsini 17, Garcia Leon 20, Simonetti, Cirillo, Corti, Spagnoli Castillo. All. Ferretti. Ass. Betti.

