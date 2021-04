Home

Il Jolly Acli Basket Livorno chiude la regular season con una vittoria

29 Aprile 2021

Livorno 29 aprile 2021

Il Jolly Acli Basket Livorno chiude in bellezza la regular season espugnando il terreno della Virtus Cagliari col netto punteggio di 27- 65. La formazione di Marco Pistolesi ha fatto la voce grossa sin dalle prime battute, dominando la scena, e lasciando ben poche vie d’uscita alle pur volenterose avversarie. Una vittoria che significa molto dal punto di vista mentale, in vista della fase più delicata della stagione: i play out. Una prestazione corale, con quattro giocatrici in doppia cifra, accompagnata da una gran voglia di vincere, dopo le ultime due uscite piuttosto sfortunate. Livorno chiude il campionato con 14 punti, ed in classifica affianca Civitanova Marche, che tuttavia le resta davanti avendo vinto in entrambe le occasioni lo scontro diretto. Adesso, par sapere la graduatoria definitiva, occorrerà aspettare la sfida di sabato tra Umbertide e Bolzano (oggi sconfitta a La Spezia).

«Quel timore che avevo di un approccio morbido è stato subito fugato: siamo partiti forte, pur facendo qualche errore, ma lo spirito era quello giusto. Siamo andati avanti, aumentando il vantaggio finché la nostra avversaria si è spenta. Ho avuto modo di dare minuti a tutte, anche a quelle che giocano meno. Un buon viatico per i play out. Abbiamo ritrovato Orsini ed Evangelista con belle percentuali, e questo fa sperare. Partita solida per Patanè e Degiovanni. Bene anche ai rimbalzi. Chiudiamo a 14 punti l’anno, con 7 vittorie. Bolzano ha perso e adesso deve giocare un’ultima partita sabato ad Umbertide. Quella deciderà la griglia finale».

Virtus Cagliari: Chrysanthidou 6, Brunetti 6, Lussu 2, Pellegrini Bettoli 2, Salvemme, Ledesma, Savatteri 3, Zolfanelli, Pala 2, Podda, Pilleri 4, Conte 2. Allenatore: Ferazzoli. Assistente: Calandrelli.

Jolly Acli Livorno: Ceccarini 4, Patanè 7, Simonetti, Orsini 11, Giangrasso 13, De Giovanni 14, Cirillo, Sassetti 4, Stoyanova, Evangelista 12. Allenatore: Pistolesi.

