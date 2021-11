Home

Il Jolly Acli Basket Livorno, di scena a Lucca per suonare l’ottava

27 Novembre 2021

Livorno 27 novembre 2021

Reduce da sette vittorie consecutive, il Jolly Acli Basket Livorno, viaggia alla volta di Lucca, per affrontare “Le Mura Spring” (PalaTagliate, sabato, ore 18.15), squadra che viaggia mestamente nei bassifondi della classifica (serie B femminile) a quota 2 punti, frutto di un’unica vittoria ottenuta alla prima giornata contro Grosseto. Sulla carta dunque, per le labroniche, una ghiotta occasione per allungare la striscia vincente. Per Ceccarini e compagne sarà basilare mantenere alta la concentrazione, senza sottovalutare l’avversaria; un fattore che spesso può incidere pesantemente nelle prestazioni di una squadra. Buone notizie dall’infermeria che restituisce allo staff tecnico la pivot Zulema Garcia Leon, assente l’ultimo turno, che torna a disposizione. Un’altra freccia importante all’arco rosablu.

«Siamo prime in classifica – dice Garcia Leon- , vogliamo continuare così come abbiamo fatto fino ad ora. Dobbiamo approfittare di queste partite. Farci trovare pronte, per quando arriverà la fase decisiva. Uno degli obiettivi è quello di migliorare l’approccio, entrare in campo concentrate fin da subito. Aspetto che qualche volta è mancato».

