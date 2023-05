Home

11 Maggio 2023

11 Maggio 2023

Il Jolly Acli Basket Livorno è Campione Regionale. Ora sotto coi play off nazionali

Livorno 11 maggio 2023 – Il Jolly Acli Basket Livorno è Campione Regionale. Ora sotto coi play off nazionali

Con la bella vittoria di La Spezia (66-47) , il Jolly Acli Basket Livorno, si laurea per la seconda volta consecutiva Campione Regionale. E si prepara per la fase decisiva, quella dei play off nazionali necessari per l’approdo nella categoria superiore. Dopo il successo netto nella partita di andata, le rosablu guidate da una ritrovata Francesca Rosellini (19 punti e i canestri per lo strappo decisivo), dopo qualche minuto in equilibrio, aumentano il numero di pedalate e staccano l’avversaria senza se e senza ma. Dimostrando ancora una volta di essere squadra davvero potente. Con l’avvento del nuovo staff tecnico (Menichetti – Pistolesi), Ceccarini e compagne hanno ritrovato quello sguardo di fuoco, gli occhi “della tigre” necessari per provare a fare il grande salto. Adesso qualche giorno di preparazione e poi si torna in campo per il primo scontro tra “titani”.

«Una partita in controllo, sempre avanti – dice il dt Marco Pistolesi -. Con la possibilità di ruotare tutte le effettive. Il massimo obiettivo col minimo sforzo. Alti e bassi tra le giocatrici, con una menzione per Rosellini, che è tornata sui livelli che le competono. La Spezia ci ha provato, ha combattuto, ma siamo stati bravi a togliere tutti i riferimenti a Morselli, che ha fatto una tripla in due partite. Le abbiamo tenute sottomedia nei punti realizzati. Bene chiudere 2-0. Adesso abbiamo dieci giorni per lavorare sul prossimo avversario, che conosceremo domenica dopo la finale secca tra Agropoli e Ariano Irpino. E a quel punto lavoreremo sugli aspetti tattici».

Il tabellino: Ceccarini 11, Rosellini 19, Sassetti 5, Egwoh 11, Giari 7, Garcia Leon 10, Orsini, Corti, Barsotti, Evangelista 3. All. Menichetti. Dt. Pistolesi.

