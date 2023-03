Home

Il Jolly Acli Basket Livorno è inarrestabile: anche Lucca deve arrendersi

19 Marzo 2023

Il Jolly Acli Basket Livorno è inarrestabile: anche Lucca deve arrendersi

Livorno 19 marzo 2023 – Il Jolly Acli Basket Livorno è inarrestabile: anche Lucca deve arrendersi

Cronaca di una vittoria tranquilla in serie B femminile. Il Jolly Acli Acli Basket, già primo matematico nel girone, non abbassa la guardia e supera in scioltezza la resistenza di Le Mura Spring Lucca, che, fin dalla prima palla a due, nulla ha potuto contro lo strapotere rosablu. L’inizio labronico è al fulmicotone, 14-0, tanto che le ospiti segnano il loro primo punto dopo 8 minuti. La cavalcata ha dunque inizio, e con un secondo quarto giocato a buon ritmo, Giari e compagne arrivano all’intervallo con ben 21 lunghezze di vantaggio. La partita è praticamente archiviata. Nella seconda parte di gara il Jolly continua a macinare gioco e i vantaggi toccano vette molto elevate, approdando al 74-35 finale, che rende palese il divario visto in campo.

Le parole di coach Furio Betti: «Una partita semplice. Alle ragazze avevo chiesto di giocare come sappiamo, e non ci sono stati cali di tensione, cosa che poteva essere possibile dopo il derby. La strada è quella giusta. Non dobbiamo staccare la spina, perché poi, riprendere le cose al momento dei play off, non sarebbe semplice».

Il tabellino: Rosellini 10, Garcia Leon 12, Costa 10, Ceccarini 12, Giari 16, Orsini 5, Evangelista 2, Sassetti 6, Corti 1. All. Betti. Ass. Menichetti.

