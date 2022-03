Home

Basket

7 Marzo 2022

Il Jolly Acli Basket Livorno espugna il campo di Prato e ipoteca il primo posto nella regular season

Livorno

Il Jolly Acli Basket Livorno vince sul complicato campo della Pallacanestro Femminile Prato (60-69) e mette una seria ipoteca sul primo posto nella regular season.

Una partita cominciata male col primo quarto che si conclude con un perentorio 18-8 per le padroni di casa, e Livorno apparsa in serio imbarazzo.

A quel punto però, le rosablù, cominciano a carburare e minuto dopo minuto rosicchiano il cospicuo vantaggio locale. Per poi ribaltare completamente la situazione nell’ultimo periodo.

MVP. Grande la prova di Sara Ceccarini, con 25 punti e tanto lavoro per la squadra. Una leader che potrà essere fondamentale nella fase decisiva. Così come Francesca Orsini, in crescita costante, esperienza e classe a servizio della squadra.

Le parole di coach Emiliano Ferretti:

«Abbiamo vinto una partita difficile, perché come avevo previsto Prato in casa è molto tosta, e non merita di stare in quella posizione di classifica. Basta vedere la loro partenza nel primo quarto. Si poteva prospettare una partita ben diversa da quello che poi è stata nel risultato finale. Siamo stati bravi a non disunirci, stringere i denti e soprattutto a trovare le vene realizzative di chi, nell’ultimo periodo, stava rispondendo poco. Per questo faccio un applauso a Sara Ceccarini che, oltre i punti realizzati, si è presa la squadra in mano. Orsini che giocando in un ruolo non suo ha fatto cifre straordinarie, e Garaffoni che è andata in doppia cifra. Bene anche Sassetti, Peric, e Simonetti come al solito eccellente in fase difensiva. Evangelista l’aspetto nella fase cruciale della stagione. Tre quarti vinti. Adesso attendiamo Perugia. Zero a zero e testa alla prossima. E anche se non sarò presente, starò vicino alla squadra dando il mio supporto».

Il tabellino: Orsini 21, Ceccarini 25, Garaffoni 10, Peric 5, Evangelista 2, Sassetti 4, Simonetti 2, Cirillo, Corti, Barsotti, Garcia Leon. All. Ferretti. Ass. Betti.

