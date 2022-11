Home

7 Novembre 2022

Livorno 7 novembre 2022 – Il Jolly Acli Basket Livorno fa 4 su 4. Espugnato il terreno dell’ultima in classifica

Tutto come da copione. Il Jolly Acli basket Livorno, nel testacoda previsto in calendario, espugna il terreno del Basket Florence, col minimo sforzo (57-35). La squadra di Furio Betti, in attesa di recuperare le infortunate, scende sul terreno gigliato col preciso scopo di mettere subito in ghiaccio la partita, e raggiunge l’obiettivo chiudendo il primo tempino sul 8-20 e arrivando all’intervallo a più 21, sul 13-34. A quel punto, Orsini e compagne si limitano a controllare la situazione, concedendo fisiologicamente qualcosa di più alle avversarie. Una partita di passaggio, una tappa di avvicinamento verso il recupero delle due infortunate (Sassetti e Garcia Leon).

«Una partita che abbiamo tenuto sempre in mano – dice il vicepresidente Paolo Paoli – , anche se giocando davvero col minimo sforzo. Due punti che mettiamo in cassaforte, ottenuti senza infamia e senza lode. Verranno le gare più difficili, quelle che richiederanno un’intensità di gioco ben diversa»

Il tabellino: Orsini 19, Evangelista 4, Giari 9, Ceccarini 9, Rosellini 12, Corti 2, Barsotti 2, Barghigiani, Filippi, Sassetti, Garcia Leon. All. Betti

