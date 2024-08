Il Jolly Acli Basket Livorno fa il colpaccio: presa Liliana Miccio

Home

6 Agosto 2024

Liliana Miccio è una nuova giocatrice del Jolly Acli basket Livorno.

Una ventata di esperienza e qualità, fondamentali in vista di un campionato impegnativo come quello di serie A2.

Le sue parole

«Sono felice di essere qui per poter dare il mio contributo. So che il Jolly Livorno è una bella realtà e sono contenta di poterne far parte.

Arrivo carica e con tanta voglia di fare dopo la delusione dell’anno scorso: non ho un obiettivo personale, ma solo di squadra. Ed è quello di fare bene, senza il pensiero di dover dimostrare qualcosa a qualcuno. Come gruppo dobbiamo dimostrare a noi stesse qual è il nostro valore. Dobbiamo lavorare bene e al massimo per noi. Poi il resto viene da sé»

Per Liliana una carriera lunga e piena di soddisfazioni tra Salerno, Alcamo, Napoli, Cagliari, Ferrara, Palermo, Patti e Roseto.

«Palermo – conclude – per me è stato cestisticamente il periodo più bello e gratificante della mia carriera. Ma spero non sia l’ultimo. A questo proposito non vedo l’ora di conoscere le ragazze, il coach e tutto lo staff».