16 Ottobre 2023

Il Jolly Acli Basket Livorno, fa tre su tre. Siena superata 70-58

Terzo successo su tre per il Jolly Acli basket Livorno, che apre, come meglio non poteva, il campionato di B femminile.

La squadra di Stefano Corda, pur non giocando una partita perfetta, ha condotto fin dall’inizio, mantenendo costantemente il controllo del match, con un solo peccato commesso: quello di non dare mai la zampata decisiva per chiudere la gara, tenendo le avversarie in scia quasi fino all’ultimo.

Costone Siena, dal canto suo, ha dimostrato di essere un buon team, veloce, pericoloso in attacco, e intelligente ad approfittare della scarsa vena difensiva locale.

Le rosablù sono una squadra nuovissima, e servirà tempo per oliare alla perfezione tutti i meccanismi. Intanto arrivano le vittorie, e le giocatrici scendono sempre in campo con la “garra” che serve in un torneo così spigoloso.

La squadra di coach Corda nel terzo tempino arriva più volte al più 14, ma, come detto, permette costantemente al Costone di riavvicinarsi. Nell’ultimo quarto l’attacco labronico si muove bene, e arrivano i punti che sigillano il successo. 70-58, il risultato finale.

Il commento di Francesca Orsini, giocatrice tornata ai livelli che le competono.

«Abbiamo avuto grossi problemi in fase difensiva. In attacco invece non ci siamo capite, ma abbiamo comunque trovato soluzioni. Errori sì, ma anche buone idee. Stiamo lavorando tanto fisicamente, con una grande preparazione, e forse è anche per questo che la corsa in questo momento ci manca un po’. Stiamo inoltre lavorando sugli schemi offensivi, dato che non ci conosciamo ancora bene. E stiamo mettendo delle regole sulla difesa individuale per tutte. La cosa importante era portare a casa la partita e ci siamo riuscite».

Il tabellino:

Giari 6, Orsini 19, Sassetti 21, Ceccarini 10, Sgorbini 3, Barbieri 2, Evangelista 6, Gioan 3, Candelori, Zolfanelli, Barsotti, Simonetti. All. Corda. Ass. Menichetti.

