Il Jolly Acli Basket Livorno riprende da dove aveva lasciato. Al PalaCosmelli cade Pontedera

30 Gennaio 2022

Livorno 30 gennaio 2022

La pausa forzata non ha lasciato strascichi particolari.

Il Jolly Acli Basket Livorno prosegue la sua marcia inarrestabile superando senza particolari affanni le resistenze della Basket Femminile Pontedera 62-41, nella quarta giornata di ritorno del campionati di B femminile.

La squadra di coach Emiliano Ferretti comincia con qualche difficoltà, e questo era chiaramente in preventivo, ma a lungo andare ritrova lo smalto consueto e trascinata offensivamente dal trio Garaffoni, Garcia Leon, Orsini, col passare dei minuti allunga (all’intervallo lungo già 16 punti di vantaggio), fino al punteggio finale 62-41 che decreta il dodicesimo successo consecutivo.

Tra le buone novelle raccontate dalla gara, senza dubbio la più bella è il rientro in campo di Tea Peric, dopo il lungo infortunio. Cinque minuti giocati per riprendere confidenza con l’amato parquet.

MVP: Laura Garaffoni ha vestito i panni da “bomber” segnando 21 punti con buonissime percentuali. Una giocatrice difficile da contenere per le difese avversarie, specie quando è in serata. Una pedina fondamentale nello scacchiere del coach.

Le parole di coach Emiliano Ferretti: «Sono molto soddisfatto, partire con una vittoria è sempre importante. Pur avendo fatto una prestazione che sapevo sarebbe stata non di altissima qualità. Ma va bene così. Le ragazze hanno fatto il loro, anche chi ha partecipato ad un solo allenamento, sono contento. Non potendo correre come al solito a tutto campo, per ovvi motivi, ho utilizzato la difesa a zona, un po’ per preservare le energie, un po’ per tutelarci in una squadra tosta come Pontedera».

Il tabellino: Ceccarini 10, Simonetti, Sassetti, Garaffoni 21, Garcia Leon 14, Orsini 15, Peric, Evangelista 2, Cirillo, Barsotti. All. Ferretti. Ass. Betti.

