Il Jolly Acli basket Livorno riscuote la “tredicesima”. Vittoria larga a Grosseto

7 Febbraio 2022

Livorno 7 febbraio 2022

Il pronostico è stato pienamente rispettato. La capolista Jolly Acli basket Livorno fa un sol boccone del Gea Grosseto (27-83 il finale) e coglie il successo numero 13 su 13 partite disputate. Un ruolino di marcia immacolato che permette di guardare con ottimismo al futuro più prossimo che pone sul cammino delle labroniche due partite tutt’altro che scontate: la prima contro la rivelazione del campionato Academy La Spezia e la seconda l’atteso derby contro la Pielle. A Grosseto è stata una sgambata utile, che ha consentito di lavorare in ottica recupero condizione, e a coach Emiliano Ferretti di dare minuti alla rientrante Tea Peric, e alle giocatrici di solito meno impiegate. E tutte hanno risposto presente.

MVP. Ancora una volta le stelle più luminose sono state loro due: Laura Garaffoni e Zulema Garcia Leon, rispettivamente autrici di 16 e 15 punti. Due giocatrici fortissimamente volute in sede di mercato, che stanno confermando a suon di prestazioni la felice intuizione del GM Paolo Paoli.

Le parole di coach Emiliani Ferretti.

«Il risultato parla da solo. È stata una prova utile a recuperare un po’ di condizione. Le ragazze hanno offerto una prestazione continua, a parte un classico black out nel secondo quarto. Abbiamo avuto la possibilità di provare cose nuove e buone risposte da parte di tutte.

Bene Tea Peric (16 punti a referto) che, dopo il timore iniziale, ha trovato le giuste sensazioni dandomi la possibilità di farla giocare un po’ di più. Ottima prova di Garaffoni e Garcia Leon, così come Orsini che ha giocato una solida partita. E buone indicazioni anche dalle seconde linee. Sono contento: zero a zero e testa alla prossima.

Il tabellino: Garaffoni 16, Garcia Leon 15, Orsini 12, Ceccarini 4, Evangelista 9, Barsotti 6, Peric 16, Corti 4, Sassetti 1, Simonetti, Cirillo. All. Ferretti. Ass. Betti.

