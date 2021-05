Il Jolly Acli Basket Livorno scende a Civitanova Marche per gara due. Una partita senza appelli

Basket

Livorno 16 maggio 2021

Reduce dalla sfortunata sconfitta casalinga in gara uno, il Jolly Acli Basket Livorno scende a Civitanova Marche (domenica ore 18), con un unico risultato a disposizione, la vittoria. Vittoria che consentirebbe di rilanciare la serie, portandola fino a gara 3. Servirebbe una grande impresa alle ragazze allenate da Marco Pistolesi, ma il basket è bello perché “non si sa mai” e provarci non costa nulla. La squadra ha proseguito negli allenamenti con la massima concentrazione ed attenzione possibile, provando a capire quali sono stati i punti deboli nella prima sfida. Nel frattempo Tea Peric è stata operata. L’intervento, effettuato dal dottor Lioci, presso l’ospedale San Camillo di Forte dei Marmi, è perfettamente riuscito. La riabilitazione verrà effettuata al Centro Fisioterapico Nuova Kenesis del dottor Moretti, a Livorno.

Marco Pistolesi

«Ci hanno battuto tre volte su tre, evidentemente hanno qualcosa in più, questo è indubbio. Dobbiamo provare a far sì che questo trend cambi, cercando far bene alcune cose, togliere le sbavature per essere ancora più vicini. Non è facile, ma questo è un gruppo che merita rispetto. E domani proveremo ad andare sull’uno a uno».