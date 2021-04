Home

Basket

24 Aprile 2021

Il Jolly Acli Basket Livorno scende sul campo di San Giovanni Valdarno con l’occhio fisso sui play out

Livorno 24 aprile 2021

Continua il tour de force per il Jolly Acli Basket Livorno che affronta la sua terza partita nel corso di una settimana (tour che si concluderà mercoledì con un’altra trasferta a Cagliari, sponda Virtus, per l’ultima della regular season).

E il team di Marco Pistolesi è atteso su uno dei campi più difficili dell’intero girone, quello di San Giovanni Valdarno (oggi ore 18.30).

Una partita utile per mantenere alta la soglia di concentrazione in vista dell’appuntamento decisivo, quello dei playout necessari per mantenere la categoria.

Le rosablù stanno attraversando un buon momento di forma, e sono reduci da una vittoria interna ed una bella (e sfortunata) prestazione sul campo del Cus Cagliari, purtroppo non coronata da un successo che sarebbe stato più che meritato.

Le parole di Marco Pistolesi.

«San Giovanni ha un livello diverso dal nostro e non può certo permettersi di perdere. Ci deve servire come preparazione, per rimanere sul pezzo. Mercoledì invece torneremo in Sardegna per cercare invece due punti fondamentali, utili a tenere la testa davanti a Bolzano.

Abbiamo obbligo di fare un grande allenamento sabato, visto che sono superiori in tutto e per tutto. Specie fisicamente. Inutile fare la lista delle giocatrici avversarie. Lo scopo è preciso.

Cercare di tenere botta a livello di intensità, migliorando i nostri giochi, tecnicamente, e le potenzialità offensive. Non conta altro. Loro potrebbero davvero pensare di essere la più accreditata concorrente di Faenza per la vittoria finale».

