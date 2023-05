Home

Sport

Basket

Il Jolly Acli Basket Livorno si aggiudica con autorità gara uno di finale play off regionali

Basket

9 Maggio 2023

Il Jolly Acli Basket Livorno si aggiudica con autorità gara uno di finale play off regionali

Livorno 9 marzo 2023 – Il Jolly Acli Basket Livorno si aggiudica con autorità gara uno di finale play off regionali

La finale dei play off regionali inizia come meglio non poteva iniziare.

Il Jolly Acli Basket Livorno ingrana la quinta supera con uno scarto di ben 42 punti (82-40) la quotata Academy La Spezia. Una partita durata in pratica soltanto il primo quarto, concluso 14-14, l’unico frangente dove le ospiti riescono ad arginare le ispirate rosablu.

Musica completamente differente nel secondo tempino, nel quale Ceccarini e compagne si sbloccano mentalmente, cominciano a girare a pieno regime: con una difesa attenta (ma che può migliorare) e una fase offensiva potente piazzano un parziale di 22-4, chiudendo i conti con grande anticipo rispetto alla tabella di marcia.

Dopo l’intervallo lungo la musica non cambia: Livorno continua ad accumulare vantaggio (che tocca vette pirenaiche), coinvolgendo tutte le effettive in attacco, come dimostra il tabellino finale con ben cinque giocatrici in doppia cifra. Da sottolineare il vero debutto della nuova pivot Ashley Egwoh (dopo i pochi istanti della prima uscita), che dimostra di aver messo già un piede e forse anche di più, dentro i meccanismi della squadra, e nello spogliatoio. Una ragazza forte e intelligente che potrà dare una buona mano nel prosieguo di stagione. Un applauso dunque allo staff tecnico per il buon lavoro svolto nelle ultime settimane. Adesso la testa è già orientata verso gara due in terra ligure.

Il tabellino: Garcia Leon 12, Ceccarini 13, Giari 10, Costa 13, Egwoh 10, Rosellini 8, Sassetti 8, Evangelista 4, Orsini 4, Barsotti, Corti, Barghigiani. All. Menichetti. Dt. Pistolesi.

Le parole di coach Stefano Menichetti: «Le ragazze hanno giocato molto bene, un po’ contratte nel primo tempino, poi si sono sciolte e tutti hanno visto quanta voglia avevano di vincere. A La Spezia sarà indubbiamente più complicata: ma se andiamo con questa mentalità, si potrebbe portare a casa un bel risultato»

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin