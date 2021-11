Home

Il Jolly Acli Basket Livorno si aggiudica il derby, espugnando il campo della Pielle (50-64)

15 Novembre 2021

Il Jolly Acli Basket Livorno si aggiudica il derby, espugnando il campo della Pielle (50-64)

Livorno 15 novembre 2021

Il Jolly Acli Basket Livorno si aggiudica l’atteso derby in serie B femminile , espugnando con autorità il terreno della Pielle Livorno 50-64, e allunga la striscia vincente a 6 partite, mantenendo l’imbattibilità. La squadra allenata da Emiliano Ferretti, pur non disputando la sua migliore prestazione, conduce costantemente la gara, portandola a casa senza eccessivi patemi. Nonostante un inizio poco incoraggiante, con i due falli in una manciata di secondi di Garcia Leon, che privano per lunghi minuti le rosablù del loro riferimento in mezzo al pitturato. Un frangente nel quale la squadra reagisce bene, compattandosi e trovando soluzioni alternative che portano ad incrementare il vantaggio minuto dopo minuto. E, nonostante un piccolo calo nell’ultima frazione, il Jolly taglia traguardo a braccia alzate.

Mvp. Matilde Simonetti, entrata in scena molto presto vista la situazione falli di Garcia Leon, ha giocato una super partita fatta di difesa, sacrificio, corsa, fosforo, segnando cinque punti importanti e catturando 7 rimbalzi. Una giocatrice che si conferma utilissima. Menzione anche per Sara Ceccarini, ormai a suo agio nei panni di capitano.

Le parole dell’assistente allenatore (ed ex di turno) Furio Betti.

«Una partita difficile, come si presupponeva. Loro sono state brave a non farci giocare bene, in attacco abbiamo avuto difficoltà ad esprimerci come siamo abituate a fare, ma soluzioni le abbiamo comunque trovate e la partita l’abbiamo tranquillamente controllata. Comunque si poteva giocare meglio. I due falli in meno di due minuti di Garcia Leon ci hanno condizionato nella fase offensiva. Ma siamo state brave a trovare chiavi alternative».

Il tabellino: Garcia Leon 9, Ceccarini 13, Sassetti 7, Evangelista 8, Orsini 15, Garaffoni 7, Simonetti 8, Cirillo, Corti, Barsotti, Spagnoli. All. Ferretti. Ass. Betti.

