

5 Dicembre 2021

Il Jolly Acli Basket Livorno suona la nona. Superata anche la Pallacanestro Femminile Prato

Livorno 5 dicembre 2021

Nove su nove. Ormai possiamo dirlo senza tema di smentita.

Il Jolly Acli Basket Livorno è regina del campionato di serie B femminile.

Anche se questa volta, pur vincendo nettamente 58-38, non ha particolarmente brillato, superando al PalaCosmelli una Pallacanestro Femminile Prato determinata a vender cara la pelle.

Decisivo il primo quarto: le rosablu entrano in campo con l’atteggiamento giusto, e mettono sotto le avversarie concludendo la fatica con 15 punti di vantaggio 21-6. A questo punto la squadra di Ferretti si rilassa, Prato continua a lottare su tutti i palloni e si procede per lunghi minuti sul filo dell’equilibrio. (33-20 all’intervallo, 41-31 fine terzo quarto). Prato avrebbe anche un paio di palloni per accorciare ulteriormente ma li fallisce e, a quel punto, Livorno ritrova lo smalto iniziale, e con un finale scoppiettante allunga in maniera definitiva. Adesso una settimana per preparare la trasferta più difficile: Perugia.

MVP. Difficile trovare la migliore in campo, in una partita dove tutte hanno messo il loro mattoncino, ma nessuna ha particolarmente brillato. La palma virtuale va a Zulema Garcia Leon, quantomeno per i 13 punti segnati. Una menzione d’onore anche per Francesca Evangelista: per lei 9 punti (una tripla realizzata in un momento fondamentale) e tanto lavoro oscuro.

Le parole di coach Ferretti.

«Ci siamo adagiate al loro entusiasmo e alla loro frenesia. Noi siamo una squadra che non deve vivere di frenesia, ma di qualità, e rispetto dei concetti. Oggi sono venuti un po’ meno. Ma nell’arco di una stagione ci può stare. È giusto fare i complimenti alla nostra avversaria».

Il tabellino: Ceccarini 12, Sassetti 5, Garaffoni 7, Orsini 8, Garcia Leon 13, Evangelista 9, Simonetti 2, Corti 2, Barsotti, Cirillo.

