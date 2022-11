Il Jolly Acli Basket Livorno suona la “quinta”. Battuta anche Laurenziana

Home

14 Novembre 2022

Livorno 14 novembre 2022

Prosegue la marcia vincente del Jolly Acli Basket Livorno nel campionato di serie B femminile.

Questa volta a cadere sul terreno labronico (al palazzetto di via Pera e non al consueto PalaCosmelli indisponibile) sono state le ragazze fiorentine griffate Laurenziana. 70-55 il punteggio.

Una partita ostica e complicata, per vari motivi, facilmente intuibili, che non vale la pena elencare.

È doveroso però sottolineare la gagliarda prestazione delle ospiti, che attraverso corsa, propensione ai rimbalzi offensivi e buona mano nelle conclusioni dalla distanza, sono riuscite per lunghi minuti a restare in partita, chiudendo la prima parte addirittura in vantaggio.

Dal lato rosablù invece non certo la migliore serata: una difesa non arcigna come solitamente succede e percentuali piuttosto basse nelle conclusioni.

Decisivo per il successo l’ultimo quarto quando Rosellini (ancora una volta faro della squadra), Ceccarini e compagne hanno piazzato un parziale che non ha lasciato scampo alle pur volenterose avversarie.

Nel corso della gara è stato espulso (doppio tecnico) coach Furio Betti, ed è stato il vice Stefano Menichetti a condurre in porto il risultato.

«Nell’ultimo quarto – commenta Menichetti – finalmente le ragazze hanno cominciato a giocare come sanno fare. Sono quelle partite che nascono in forma più soft e questo ci ha creato qualche difficoltà. Brave le avversarie a trovare canestri da ogni posizione tra tiri e penetrazioni. Noi, come ripeto, nel quarto tempono abbiamo messo la marcia giusta per portarla a casa. Serve un po’ più di fame all’inizio, perché poi arriveranno le partite più difficili».

Il tabellino: Rosellini 19, Ceccarini 13, Orsini 11, Giari 14, Evangelista 13, Barsotti G., Corti, Garcia Leon, Sassetti, Barghigiani, Barsotti M. All. Betti. Ass. Menichetti.

