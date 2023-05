Home

Il Jolly Acli basket Livorno supera Pontedera in Gara tre e accede alla finale play off regionale, e alla fase nazionale

1 Maggio 2023

Livorno 1 maggio 2023 – Il Jolly Acli basket Livorno supera Pontedera in Gara tre e accede alla finale play off regionale, e alla fase nazionale

C’è una sola parola per definire la prestazione delle ragazze del Jolly Acli basket Livorno in gara tre delle semifinali play off regionali: eroica.

Per tanti motivi: il primo è la bravura delle avversarie, quel BF Pontedera, che ha saputo vendere cara la pelle fino all’ultimo secondo di gara.

A seguito della prima vittoria sofferta e della sconfitta in campo esterno dolorosa, la squadra allenata da Stefano Menichetti dopo lunghi minuti di battaglia, che hanno ricalcato il medesimo copione delle prime due partite, è riuscita a scavare il solco decisivo nella fase finale, grazie al sacrificio e all’abnegazione del gruppo, specialmente di un quintetto composto da quattro storiche giocatrici del sodalizio rosablù (Ceccarini, Orsini, Sassetti, Evangelista) e l’esperta Costa. Una combinazione che a livello difensivo e offensivo si è rivelata letale per le ospiti.

Un match importante, perché, oltre a rappresentare il viatico per accedere ai play off nazionale (vada come vada la finale contro La Spezia), ha segnato il debutto della lunga Ashley Egwoh, arrivata poche ore prima a Livorno e utilizzata qualche minuto nella prima parte di gara, complice anche la situazione falli di Garcia Leon.

Adesso giusto il tempo di respirare e poi l’ultimo atto: in palio c’è il titolo regionale, uno dei grandi obiettivi della società presieduta da Paola Parisi.

Le parole di Stefano Menichetti: «Grandissima soddisfazione, proprio perché la serie è stata combattuta e difficile. Le bimbe meritano tutte un grande applauso»

Il tabellino: Giari 6, Sassetti 9, Garcia Leon 6, Ceccarini 17, Evangelista 6, Orsini 14, Costa 9, Rosellini, Egwoh, Corti, Barsotti. All. Menichetti.

Risultato finale : Jolly 67-Pontedera 62.

