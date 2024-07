Home

22 Luglio 2024

22 Luglio 2024

Il Jolly Acli basket Livorno torna in serie A2 e si affida al ds Massimiliano Pasini

Livorno 22 luglio 2024 – Il Jolly Acli basket Livorno torna in serie A2 e si affida al ds Massimiliano Pasini

Come già apparso nella nostra pagina fb nei giorni scorsi, è ufficiale il ripescaggio in serie Nazionale A2 femminile.

A fronte di detto impegno i coniugi Paoli hanno deciso di affidarsi a figure professionali, adatte alla categoria che il Club si appresta a disputare.

Nel ruolo di Direttore Sportivo arriva Massimiliano Pasini persona conosciuta e rispettata nell’ambiente cestistico che in un recente passato è stato a Firenze sponda Pff dove ha raggiunto la finale per salire in A1 e nell’ultima stagione alle Panthers Roseto con le quali ha disputato un campionato di primissimo livello fino al raggiungimento della semifinale per la promozione in A2 poi persa contro chi e salito in A1.

La società è già attivissima attivissima sul mercato e grazie alle competenze e alle conoscenze di Pasini proverà ad allestire un roster che possa disputare un ruolo importante in questa A2.

Nei prossimi giorni verranno annunciati i primi movimenti di mercato e il nome del coach che guiderà la squadra in questo campionato.

Nella giornata di venerdì si è svolto un training conoscitivo con le giocatrici della passata stagione alle le quali si è illustrato i piani societari, in quanto contrariamente a quanto e stato erroneamente scritto da qualcuno, nulla è ancora stato deciso nella scelta delle giocatrici che comporranno il gruppo 24/25

