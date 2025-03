Il Jolly Acli Basket Livorno trionfa e vola ai playoff: battuta Giussano 80-75

Home

23 Marzo 2025

Il Jolly Acli Basket Livorno chiude una settimana da incorniciare con una vittoria sofferta ma meritatissima: le bianco-amaranto superano il Basket Foxes Giussano 80-75, centrando la terza affermazione consecutiva, celebrando la presentazione della nuova maglia griffata Libertas 1947 e conquistando matematicamente un posto nei playoff (con un minimo del 6º posto).

L’inizio di gara, però, è in salita. Le ragazze di coach Angiolini pagano la fatica dei tanti impegni ravvicinati e subiscono l’intensità delle avversarie, trascinate dalla talentuosa polacca Marciniak.

Il primo quarto si chiude con le ospiti avanti 18-8. Ma nel secondo periodo arriva la reazione delle livornesi: sotto di 12 punti, capitan Ceccarini e compagne cambiano marcia, trovano fluidità in attacco e ribaltano il punteggio, andando all’intervallo lungo sul 40-37.

La ripresa vede un nuovo assalto di Giussano, che con una difesa aggressiva e un’ottima precisione dall’arco rimette tutto in discussione. Tuttavia, il Jolly Acli non si scompone e nel finale piazza un break devastante di 24-13, spegnendo le speranze delle lombarde e sigillando il successo.

Tra le protagoniste spiccano le prestazioni di una straordinaria Miccio (26 punti), di una solida Botteghi (15 punti) e di una dominante Georgieva, autentica padrona dei rimbalzi con 11 carambole catturate sotto i tabelloni. Una vittoria che conferma il carattere e la determinazione di una squadra pronta a dire la sua nei playoff.

Le parole di coach Angiolini

«Ero sicuro che sarebbe stata una partita complicata, la terza in neppure sette giorni, tutte molto dispendiose. Giussano è una squadra viva, che ha messo dentro una giocatrice importante. Per questo è importante il modo in cui siamo riusciti a vincere una gara sporca, dove gli arbitri sono stati permissivi. Ma la mentalità che abbiamo avuto per portare a casa altri due punti è sicuramente la nota più bella ed importante».



Il tabellino

Wojtala* 6 (1/6, 1/2), Ceccarini 8 (1/4, 2/3), Sassetti 3 (0/2, 1/1), Georgieva* 8 (4/4, 0/1), Orsini 7 (2/4, 1/2), Miccio* 26 (6/12, 3/7), Botteghi* 15 (3/7, 0/2), Mollicone NE, Sayed Tawfik NE, Okodugha* 7 (1/3 da 2), Evangelista NE. Allenatore: Angiolini W.

Foto Samuele Messerini/Jolly Acli

