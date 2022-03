Home

20 Marzo 2022

Il Jolly Acli basket Livorno vince a Siena e si garantisce il primo posto nella regular season

Livorno 20 marzo 2022

Alla vigilia era considerata una vera e propria finale, perché in effetti in palio c’era il primo posto in regular season nel girone toscano di serie B femminile.

E il Jolly Acli basket Livorno ha dimostrato sul campo di meritare ampiamente una posizione della quale è padrona fin dalla prima giornata, andando a vincere su un campo non certo facilissimo come quello di Siena, una delle forze del girone, anzi stravincere a giudicare dalla prestazione e dal risultato 71-39.

Le ragazze sono scese in campo con determinazione e l’atteggiamento delle grandi occasioni.

E non hanno lasciato scampo alle padroni di casa. Troppo importante la posta in palio.

E sospinte dalle solite sostanziose prove di Francesca Orsini (un altro ventello per lei) e Ceccarini (16 punti), hanno raggiunto il primo vero traguardo stagionale. Per nulla scontato. Adesso comincia una nuova avventura, la seconda fase, dove tutto torna in discussione e, in un certo senso, si riparte da capo.

Le parole di coach Furio Betti

«Grande prova di carattere e maturità della squadra che ha condotto la partita fin dal primo minuto, sul campo della quarta forza del campionato. Nonostante le sole 7 effettive a disposizione ,in quanto Simonetti ha riportato un infortunio al volto nei primi minuti di gioco, le ragazze non hanno accusato cedimenti durante tutto l’arco della partita, mantenendo sempre inerzia della partita con piglio e autorità; ed era la terza partita in una settimana. Ci siamo presi questo meritato primo posto, dopo aver condotto il campionato dalla prima giornata. Ora da Martedì penseremo ai play off»

Il tabellino: Orsini 20, Ceccarini 16, Peric 11, Evangelista 7, Garaffoni 8, Sassetti 5, Simonetti 2, Corti 2, Garcia Leon. All. Betti.

