2 Dicembre 2024

Livorno 2 novembre 2024 Il Jolly Acli Basket Livorno vince ancora: al PalaMacchia battuta Torino

Dopo il successo nel recupero infrasettimanale in Sardegna (sul campo del San Salvatore Selargius, dopo un overtime), il Jolly Acli Basket fa il bis superando brillantemente al PalaMacchia il Torino Teen Basket (70-51). Una prestazione davvero convincente, contro un’avversaria tutt’altro che arrendevole , che le ha provate di tutte pur di impensierire la truppa di Walter Angiolini.

Ma non c’è stato nulla da fare. Dopo un primo tempo equilibrato, le rosablu hanno cominciato a macinare gioco, andando a canestro con buona continuità. Riuscendo nel contempo a limitare le bocche da fuoco avversarie, nella fattispecie Colli, che aveva approcciato la gara con una potenza inaudita. Quattro giocatrici in doppia cifre, dominio alla voce assist e rimbalzi, e altri due punti in saccoccia che lanciano la squadra a quota dieci, e le permettono di guardare ai piani alti della classifica.

Le parole di coach Angiolini.

«Avevamo bisogno di trovare continuità dal punto di vista del gioco e dei risultati, e ci siamo riuscite. La squadra è stata sempre in controllo e ogni giocatrice ha portato il suo mattoncini alla causa. Questa è la cosa importante e deve essere la nostra forza. Le partite non sono mai semplici, quindi un brave alle ragazze»

Il tabellino: Wojtala 12 (3/9, 2/5), Ceccarini, Preziosi, Sassetti 8 (2/3 da 3), Georgieva 13 (3/6, 2/2), Orsini* 8 (2/3, 1/4), Botteghi* 11 (2/4, 1/5), Sayed Tawfik, Okodugha* 6 (3/5 da 2), Evangelista 1 (0/1 da 3), Arecco*, Madonna* 11 (0/1, 3/7)

Allenatore: Angiolini W.