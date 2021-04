Home

10 Aprile 2021

Il Jolly Acli Basket riceve Umbertide. Obiettivo, fare una bella prestazione

Livorno 10 aprile 2021

Torna in campo al Modigliani Forum il Jolly Acli Basket Livorno, per affrontare un cliente piuttosto complicato come la Pallacanestro Femminile Umbertide (sabato, ore 18), che tanto bene sta facendo in questo campionato.

La squadra di Marco Pistolesi, reduce da due sconfitte consecutive in altrettante sfide salvezza, ormai matematicamente ai play out, deve:

sfruttare al massimo le partite che le restano per cercare di ottenere la migliore posizione possibile nella griglia finale.

Impresa non certo semplice:

l’infortunio di Peric è stato un vero macigno che si è abbattuto nel contesto rosablu, proprio nel momento in cui la quadratura del cerchio sembrava cosa fatta.

Il gm Paoli sta cercando di intercettare una giocatrice straniera che possa dare una mano nel finale di stagione, lavoro tutt’altro che semplice visti i tempi che corrono.

La partita verrà trasmessa sulla pagina Facebook ufficiale della società a partire dalle 17.55.

Marco Pistolesi:

«Sfida molto complicata, e altrettanto stimolante. Se riusciamo a fare una prestazione che impensierisce Umbertide, vorrà dire che avremo fatto una grande prestazione.

Questo deve essere il nostro obiettivo.

Loro sono la squadra che, a mio parere, esprime il gioco migliore dell’intero campionato».

