10 Aprile 2022

Il Jolly Acli basket supera Costone Siena in gara uno semifinali play off regionali

Livorno 10 aprile 2022

La serie semifinali play off regionali non poteva cominciare meglio per il Jolly Acli Basket Livorno che si impone senza grossi patemi d’animo sul Costone Siena 78-44.

La squadra di Furio Betti entra in campo concentratissima, intenzionata a mettere subito in chiaro le cose: al Cosmelli non si passa.

La difesa è attentissima, l’attacco scivola fluido, e quando la sirena segnala fine primo quarto quel 22-5 sul tabellone non lascia spazio a dubbi.

Il secondo quarto veleggia sulle stesse lunghezze d’onda e per Siena cala inesorabilmente il sipario, in largo anticipo. 48-16 all’intervallo.

La ripresa è differente, come nello stato naturale delle cose. Livorno viaggia a filo di gas, il coach dà spazio a chi gioca meno, le ospiti trovano qualche canestro in più (bene Sabia che chiude a quota 16), e si arriva ai saluti in carrozza sul più 34 finale.

Adesso la serie si sposta a Siena per gara due.

Le parole di coach Furio Betti. «I primi due tempi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, giocando una buona pallacanestro, con una grande difesa. Nella seconda fase ho dato spazio a tutte. L’atteggiamento della prima parte è super. Se continuiamo così ci possiamo togliere parecchie soddisfazioni. Veramente bene».

Il tabellino: Peric 15, Orsini 11, Ceccarini 18, Garaffoni 12, Sassetti 6, Evangelista 10, Cirillo 2, Barsotti, Corti, Simonetti 3, Garcia Leon. All Betti.

