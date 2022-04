Home

Il Jolly Acli Basket vince gara uno di finale play off regionali

25 Aprile 2022

Livorno

Una vittoria fondamentale, fortissimamente voluta. Il Jolly Acli Basket Livorno si impone nella prima gara di finale play off regionali (al meglio delle 5 partite) contro l’ostica Pallacanestro Perugia (60-47), arrivata a Livorno non certamente per interpretare il ruolo di comparsa.

La squadra di coach Furio Betti mette in campo fin dal primo minuto una difesa solida, attenta, aggressiva, che consente a Perugia di segnare appena due punti nel primo quarto e mezzo.

E, in attacco, nonostante le percentuali non siano quelle dei giorni migliori, una certa cadenza a canestro permette a Garaffoni e compagne di scavare quel solco, che alla fine risulterà essere determinante.

Le perugine infatti, guidate da una giocatrice di livello assoluto per la categoria, Olajide, cominciano a carburare, restano in linea di galleggiamento senza però mai avvicinarsi a meno di 10 lunghezze.

Nella fase più delicata viene fuori l’esperienza di giocatrici come Orsini, Ceccarini e Evangelista, che realizzano canestri pesantissimi.

Archiviata la prima, adesso la testa deve andare a gara due, sempre al Cosmelli, mercoledì alle 21.

Una sfida che si annuncia complicatissima da gestire, per la quale occorre ancora più attenzione e concentrazione che al debutto.

Abbassare la guardia sarebbe una leggerezza imperdonabile.

Le parole di coach Furio Betti:

«Loro sono partite male, per merito della nostra intensità. Poi nel terzo e quarto tempo hanno provato a rientrare in partita, e abbiamo sentito il loro fiato sul collo fino alla fine. Sono ragazze che non mollano mai e questo ci deve servire da insegnamento per le prossime partite.

Ora dobbiamo cancellare e pensare a mercoledì. Sono gare difficili da interpretare. Mi aspetto un riscatto da chi ha giocato meno bene fin da subito».

Il tabellino: Ceccarini 13, Garaffoni 11, Orsini 9, Donadio 6, Simonetti 4, Sassetti 3, Evangelista 8, Peric 6, Cirillo, Corti, Barsotti, Garcia Leon. All. Betti.

