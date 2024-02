Home

1 Febbraio 2024

Il Jolly Acli Basket vince il derby contro la Pielle e blinda il primo posto in classifica

Livorno 1 febbraio 2024 – Il Jolly Acli Basket vince il derby contro la Pielle e blinda il primo posto in classifica

Il Jolly Acli Basket sfodera una prestazione maiuscola, da prima della classe, supera nettamente la Pielle nel derby della vetta (55-35), e allunga ulteriormente sulle dirette inseguitrici, blindando di fatto il primato, a cinque giornate dal termine della regular season.

Le ragazze di Stefano Corda, sono apparse in palla fin dall’inizio, grintose e propositive, ben diverse rispetto alle ultime, non brillanti prestazioni. Subito l’accelerata che porta sul 9-1, alla quale la Pielle, trascinata dall’ex Claudia Collodi, reagisce, portandosi sul 14-14 di fine primo quarto.

Ma nella seconda frazione il Jolly scava il parziale che alla fine risulterà decisivo. Un frangente nel quale la difesa concede pochissimo e l’attacco viaggia che è una meraviglia: Ceccarini, Sassetti, Giari colpiscono a ripetizione dalla lunga distanza e con una parziale di 20-7 si va all’intervallo lungo sul 34-21.

Nel terzo periodo la lotta è spalla a spalla: con una fiammata di Orsini le padroni di casa arrivano fino al più 16 (44-28), la Pielle lotta e tiene duro (fine terzo 44-30). Ma nell’ultima frazione sono ancora Sassetti e compagne a fare voce grossa: sviluppando ottime trame offensive si portano sul più 20 (53-33 con canestro di Giari), mentre le biancazzurre sparano a salve, centrando la retina soltanto un paio di volte. Per il Jolly è il momento di festeggiare, la terza stracittadina su tre giocate, vinta questa stagione. Una dimostrazione necessaria di potenza e compattezza, con una difesa insuperabile. Qualità che lasciano ben sperare per il prossimo futuro.

Le parole della capitana Sara Ceccarini: «Siamo entrate in campo bene, fin da subito. Col giusto atteggiamento, le giuste intensità e mentalità, dopo un periodo non buonissimo per diversi motivi, specie a livello fisico dove non ci sentivamo al meglio. Ma contro la Pielle siamo riuscite a riscattarci, e farlo nel derby è stato ancora più soddisfacente per noi e per la società. Siamo davvero contente. Ci sono aspetti che dobbiamo e possiamo migliorare, come il fattore palle perse. E difendere, dato che in questa partita abbiamo dimostrato di saperlo fare bene. Continuiamo su questa strada».

Il tabellino: Barbieri 2, Ceccarini 21, Orsini 4, Giari 5, Gioan 4, Sassetti 12, Sgorbini, Evangelista 7, Costa, Zolfanelli, Candelori. All. Corda. Ass.Menichetti.

