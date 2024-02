Home

19 Febbraio 2024

Il Jolly Acli basket vince la gara più importante sul campo della seconda in classifica

Livorno 19 febbraio 2024 –

Il Jolly Acli basket vince la gara più importante (55-61), sul campo della seconda in classifica, Le Mura Spring Lucca, al termine di una partita pirotecnica, che ha visto le livornesi giocare col piglio della capolista. Con gli ingredienti della casa, tecnica, cuore, coraggio. E quella forza mentale che sembra finalmente tornata, dopo il recente periodo di appannamento. Un successo che avvicina ulteriormente al primo posto in regular season, quando mancano ormai soltanto due giornate al termine. Tra le singole, buonissima la prova di Irene Sassetti, 19 punti a referto, e votata MVP del match, da una giuria di esperti presenti al PalaTagliate.

«Siamo partiti bene – commenta coach Stefano Corda-, chiudendo il primo quarto con un bel vantaggio.

Un buon approccio perché le ragazze avevano capito l’importanza e le difficoltà della partita, e la posta in palio essendo una sfida decisiva in ottica primo posto in regular season. Che, nonostante la vittoria, non è ancora matematico.

Manca un altro successo, per esserne certi. Nel secondo quarto abbiamo avuto qualche difficoltà, Lucca ha anche messo la testa avanti. Ma abbiamo chiuso a più uno all’intervallo. Nella ripresa subito un parziale loro di 9-0, con tre triple e questo ci ha portato a meno 8.

Ed è lì che siamo stati molto bravi a reagire, a non avere fretta, a recuperare punto su punto. Rimettendo in piedi la gara, siamo nuovamente passati davanti e stavolta non ci hanno più ripresi. Positivo tenere Lucca, il migliore attacco del campionato, a soli 55 punti a casa loro. Siamo contenti della vittoria, ma consapevoli di dover ancora lavorare per migliorare diversi aspetti del nostro gioco. Sperando quanto prima di essere completi, potendo recuperare tutte le effettive».

Il tabellino: Barbieri 2, Ceccarini 6, Zolfanelli, Orsini 12, Giari 14, Candelori, Gioan, Sassetti 19, Sgorbini, Evangelista 6, Costa 2. All. Corda. Ass. Menichetti.

