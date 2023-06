Home

Il Jolly Acli batte Basket Roma in gara uno dei play off nazionali. Mercoledì a Roma per la sfida decisiva

5 Giugno 2023

Livorno 5 giugno 2023 – Il Jolly Acli batte Basket Roma in gara uno dei play off nazionali. Mercoledì a Roma per la sfida decisiva

Finalissima nazionale play off basket serie B. Il primo round premia il Jolly Acli Basket Livorno, al termine di una partita molto combattuta contro il Basket Roma 73-66. Sette punti di divario che rappresentano un tesoretto importante (ma non troppo), in vista della gara di ritorno prevista per mercoledì nella capitale. Davanti ad un Cosmelli gremito fino all’orlo, le ragazze dei coach Pistolesi e Menichetti, sono riuscite a contenere l’onda d’urto ospite, che ha aperto le danze col piglio della squadra fino a qui praticamente imbattuta. Una sfida tutt’altro che semplice, per la portata fisica e tecnica delle avversarie, giovani, con diversi elementi della nazionale under 18. Le rosablù non si sono mai scomposte, neppure quando l’inerzia di gara sembrava aver girato in favore delle avversarie, neppure quando i punti di svantaggio hanno superato le 10 lunghezze. La testa è sempre stata presente, così come la grinta, il coraggio e la voglia di lottare su tutti i palloni. Un atteggiamento che alla lunga ha dato i suoi frutti, permettendo sul finale (frangente in cui si è distinta una gigantesca Sara Ceccarini, 25 punti a referto per lei), l’allungo decisivo per chiudere in testa gara uno. Adesso c’è una sola ricetta disponibile: dare tutto negli ultimi 40 minuti.

Marco Pistolesi:

«Sono molto contento. Roma ha tanta qualità, e capacità, in attacco e indifesa. Noi abbiamo dimostrato di poterci stare. Chiaramente con una pallacanestro diversa, perché dobbiamo giocare in base alle nostre caratteristiche che non sono le loro. E in quel modo cercare di portare il ritmo della partita dalla nostra parte. A volte ci siamo riuscite, a volte meno e allora Roma ne ha approfittato dandoci qualche parziale importante. Quello che mi soddisfa è la reazione emotiva delle ragazze quando siamo andate sotto. Non hanno mai mollato, lottando palla su palla. Partita vera importante, il primo tempo di una gara di 80 minuti. Adesso mettiamo apposto due o tre cosette e mercoledì andiamo a giocarci la serie A a Roma»

Il tabellino: Ceccarini 25, Rosellini 13, Garcia Leon 5, Egwoh, Evangelista 9, Orsini, Sassetti 11, Giari 8, Costa 2, Orsini, Corti, Barsotti. All. Menichetti. DT Pistolesi.

