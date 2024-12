Home

24 Dicembre 2024

Livorno 24 dicembre 2024 Il Jolly Acli chiude l’anno con una bella vittoria

Il Jolly Acli Basket Livorno conclude l’anno con una bella e convincente vittoria ottenuta contro la Virtus Benevento, sul terreno amico del PalaMacchia. La maniera migliore per salutare l’ingresso in società di Marco Benvenuti, imprenditore di talento e successo, che ha seguito la gara dagli Stati Uniti dove vive e lavora. Il match è vissuto in equilibrio solo nella fase iniziale, con le campane che approcciano meglio e si portano in vantaggio, fino ai 9 punti. Poi una raffica di triple di Liliana Miccio ristabilisce la parità. Da quel momento le rosablu impongono la loro legge e pian piano allungano, per poi controllare senza grossi patemi nell’ultimo quarto. Alla fine il tabellone dice 72-52, con Ceccarini e compagne che in questo modo festeggeranno il Natale con la massima serenità, in vista di una seconda parte di campionato da giocare con fiducia totale nei propri mezzi.

«Una vittoria che fa morale – commenta l’assistant coach Tommaso Pio -. Potevamo far meglio, non è stata la partita più bella che abbiamo giocato, ma il successo voleva, perché le ragazze se la meritano, lavorando duro in palestra durante la settimana. La squadra in crescita, comincia a trovare quei meccanismi che a inizio stagione non funzionavano. Il bilancio generale è buono. Ce la stiamo giocando con tutti e la nostra posizione di classifica lo conferma. Adesso qualche giorno di riposo, ma non troppi. Il 4 gennaio saremo di nuovo in campo per l’ultima di andata».

Il tabellino: Wojtala 7, Ceccarini 6, Preziosi, Sassetti 9, Georgieva 14, Orsini 3, Miccio 12, Botteghi 13, Okodugha 6, Evangelista 2, Arecco, Madonna. All. Angiolini.