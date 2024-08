Home

4 Agosto 2024

Livorno 4 agosto 2024 – Il Jolly Acli conferma Sara Ceccarini

Sara Ceccarini, indomita capitana della serie B, sarà una giocatrice del Jolly Acli Basket Livorno anche per la prossima stagione in serie A.

Le sue parole:

«Innanzitutto ci tengo a ringraziare la società e la dirigenza per avermi dato la possibilità di vestire la maglia del Jolly per un altro anno.

Credo che questo ripescaggio sia più che meritato: per noi ragazze, dato che per tre anni abbiamo lottato fino all’ultimo secondo per la promozione; e per la società che ha sempre dato e fatto il massimo per portare il basket femminile livornese a livelli superiori.

Sicuramente non sarà un campionato facile; cercherò di farmi trovare pronta quando sarà necessario in campo; e vorrei trasmettere alle nuove quell’identità di “squadra” che ci ha sempre contraddistinto negli anni. Affinché possa essere un valore aggiunto durante il campionato.

Sono convinta che il gruppo abbia un grosso potenziale e non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne».