8 Gennaio 2024

Il Jolly Acli fa sua la Coppa Toscana

Livorno 8 gennaio 2023 – Il Jolly Acli fa sua la Coppa Toscana

Il Jolly Acli Basket Livorno batte la Pielle 65-62, e si aggiudica il derby, ma soprattutto la Coppa Toscana (Trofeo lunghi) 2024.

La squadra di Stefano Corda è arrivata all’ultimo atto dopo le qualificazioni di settembre e la semifinale nella quale ha superato nettamente la Pallacanestro Femminile Firenze (59-34).

Vincere l’ultimo atto non è stata impresa facile, dato che le biancazzurre di Luca Castiglione, hanno dimostrato di non essere arrivate in finale per caso. Il Jolly approccia bene la sfida (9-2), poi subisce la reazione delle avversarie che rientrano.

E il primo tempino scorre via in equilibrio. Nella seconda frazione è la Pielle a fare voce grossa, si porta avanti anche di 11 lunghezze (22-33). Ma Ceccarini e compagne sono brave a reagire, in una fase mentalmente non facile, e arrivano all’intervallo sotto di 3. Nel terzo la gara scivola via in equilibrio, col Jolly che spreca diversi palloni del sorpasso, e chiude a meno 2.

Nell’ultimo quarto la tensione è alta: la Pielle tenta lo strappo con un parziale si porta a più 6 (49-55 al 3’), e l’inerzia della partita passa tutto sul lato biancazzurro. Ma ancora una volta il Jolly scava in fondo al sacco e trova le energie fisiche e mentali per ribaltare: decisivi al fotofinish due liberi di una glaciale Orsini e un canestro di Giari servita da un assist di Sara Ceccarini.

Le rosablù possono finalmente esultare, dopo le parecchie delusioni subite negli ultimi anni. Un successo che rende giustizia ad un lavoro straordinario, ed un impegno encomiabile, che la società sta portando avanti ormai da tempo. Tra mille difficoltà.

Le parole di coach Stefano Corda:

«La chiave della partita, è stata la mente. Come avevo detto alla vigilia. Siamo stati meno belli di altre volte, certo. E questo è dovuto all’importanza del match ,che tra l’altro era un derby. La Pielle è una squadra molto valida, per niente facile da affrontare, E l’essere stati duri di mente, convinti sempre di vincere, anche quando la gara sembrava sfuggire, è stato decisivo. Voglio dedicare la vittoria alla presidente Paola Parisi e al suo vice Paolo Paoli, ma anche a Stefano Menichetti e Massimo Bonsignori, elementi fondamentali per la nostra organizzazione. Alle ragazze faccio i complimenti perché era un obiettivo al quale tenevamo. Personalmente sono contento, ma da allenatore mi devo già concentrare sui prossimi impegni».

Il tabellino della finale: Barbieri 2, Ceccarini 12, Orsini 19, Giari 12, Gian 2, Sassetti 12, Sgorbini, Evangelista 5, Costa 1, Zolfanelli, Candelori. All. Corda. Ass. Menichetti.

