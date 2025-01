Home

Il Jolly Acli fa sua la prima del 2025

8 Gennaio 2025

Il Jolly Acli fa sua la prima del 2025

Il Jolly Acli basket comincia il 2025 con una sconfitta sul campo di Salerno. Una partita approcciata male e giocata soltanto a sprazzi dalle rosablu, apparse un po’ frastornate e poco concentrate al cospetto di un’avversaria di tutto rispetto, che ha vinto grazie alla maggiore intensità in ogni fase del gioco. Per la squadra di Walter Angiolini le cifre sono impietose, con il 2/17 da tre punti e le 25 palle perse, che, ovviamente, parlano da sole. 63-55 il risultato finale.

Le parole di coach Angiolini.

«Abbiamo giocato una partita senza le necessarie energie fisiche e mentali. L’avversaria ne ha avute molte di più. Dal punto di vista tecnico non abbiamo trovato risorse diverse difensivamente, per far fronte a una serata complicata in attacco, dato che non abbiamo mai fatto canestro, soprattutto con i nostri riferimenti offensivi principali. Dobbiamo crescere lì, perché una serata del genere può capitare, ma dobbiamo trovare alternative per renderci utili in campo e portare la gara su altri binari. In questo siamo decisamente mancati».

Il tabellino: Wojtala 13, Ceccarini 4, Preziosi, Sassetti 9, Georgieva 8, Orsini 4, Miccio 2, Botteghi 4, Okodugha 7, Evangelista 2, Arecco 2. All. Angiolini.

Foto: Salivo