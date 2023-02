Home

Il Jolly Acli “gioca da sola”, domina il Baloncesto (71-28)

26 Febbraio 2023

Il Jolly Acli “gioca da sola”, domina il Baloncesto (71-28)

Livorno 26 febbraio 2023

La furia del Jolly Acli Basket Livorno non conosce pause e continua imperterrita a mietere i malcapitati avversari della serie B femminile.

Stavolta al “Cosmelli” cade il Baloncesto Firenze col pesante risultato di 71-28.

Entrambe le squadre si presentano al via con assenze di rilievo (Rosellini per Livorno, l’ex Donadio per Firenze), e sin dal primo quarto la gara si incanala nella direzione rosablù (17-7).

La compagine di Furio Betti difende forte, attacca bene, e lascia solo le briciole alla contendente; gioca col solo obiettivo di vincere e mantenere il primato in classifica.

Minuti importanti arrivano anche dalla panchina con Corti, Barsotti, e Amendolea, che rispondono presente ogni volta che vengono chiamate in causa.

E questo è un segnale che lascia ben sperare per il futuro, quando le sfide diventeranno ben più impegnative.

Il tabellino: Orsini 14, Ceccarini 7, Garcia Leon 14, Sassetti 9, Giari 7, Evangelista 2, Corti 2, Barsotti 8, Amendolea 4, Barghigiani 4. All. Betti.

La parole di coach Furio Betti. «Rispetto all’andata, quando Baloncesto restò in partita per tre quarti, la musica è stata diversa. Avere profondità dalla panchina è importante, per le scelte, certo, ma anche perché le rotazioni fanno aumentare la qualità di prestazione di coloro che solitamente giocano di più»

