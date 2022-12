Home

Il Jolly Acli ritrova la vittoria a Lucca dopo il passo falso nel derby

11 Dicembre 2022

Livorno 11 dicembre 2022 –

Il Jolly Acli Basket Livorno ritrova la vittoria (dopo il passo falso nel derby, il primo stagionale) e si impone al Palatagliate (44-71) senza grossi patemi contro Le Mura Lucca.

La squadra di Betti, priva di Orsini (ai box per leggero infortunio) ha ritrovato Giari e sin dalle prime battute ha imposto il proprio gioco, accumulando vantaggi diventati via via sempre più consistenti.

Questo ha dato la possibilità al tecnico di ruotare molto le giocatrici, regalando minuti importanti anche a coloro che solitamente giocano meno, under al seguito comprese.

Un successo importante per l’aspetto mentale. Nel frattempo la società comunica le date per le finali di Coppa Toscana, che avranno luogo a Fucecchio il 3 e 4 gennaio, e oltre al Jolly vedranno impegnate Prato, Siena e San Giovanni Valdarno.

Il tabellino: Rosellini 25, Garcia Leon 18, Ceccarini 2, Evangelista 12, Sassetti 4, Barsotti 4, Giari 6, Corti, Castillo, Barghigiani. All. Betti. Ass. Menichetti.

