15 Gennaio 2024

Livorno 15 gennaio 2024 – Il Jolly Acli ritrova la vittoria a Siena

Smaltita la sconfitta infrasettimanale (nel recupero) contro Prato, il Jolly Acli basket Livorno riprende la sua marcia in testa alla classifica del campionato di serie B femminile. La vittoria stavolta arriva su un terreno insidioso, per tanti motivi, quello del Costone Siena.

Un successo limpido 34-54, ottenuto al termine di una partita dominata per almeno tre quarti (il primo si era chiuso col Costone in vantaggio) , grazie al contributo di tutte le effettive, utilizzate da coach Stefano Corda con buoni minutaggi, in attesa del recupero della lungodegente Martina Zolfanelli, recupero che dovrebbe essere ormai cosa imminente.

Grande attenzione difensiva e fluidità in attacco, le chiavi per raggiungere l’obiettivo, mentalmente importante. Indicazioni positive dunque. Adesso qualche ora per tirare il fiato, recuperare le energie e poi via con la preparazione in vista del prossimo match interno.

«La partita contro Prato forse è stata la più brutta che abbiamo giocato quest’anno – spiega Sara Ceccarini, capitana- , basta notare i soli 37 punti realizzati .Certamente un po’ siamo state condizionate dai due impegni di Coppa, che ci hanno portato via tante energie fisiche e mentali.

A Siena quindi mi aspettavo una reazione da parte di tutte e di portare a casa, oltre che la vittoria, anche una bella prestazione. Questo è accaduto.

Abbiamo conquistato una vittoria molto importante per il morale e per riprendere un po’ di fiducia in noi stesse. A parte i primi minuti siamo riuscite a tenere sotto controllo la partita riuscendo a chiudere con 20 punti di scarto».

Il tabellino:

Barbieri 8, Ceccarini 6, Orsini 12, Giari 4, Gioan 6, Sassetti 9, Sgorbini 1, Evangelista 8, Zolfanelli, Candelori. All. Corda.

