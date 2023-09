Home

17 Settembre 2023

Il Jolly Acli vince la seconda di Coppa Toscana e si qualifica per le final four

Livorno 17 settembre 2023

Il Jolly Acli Basket Livorno espugna il campo di un’ostica Piombino (60-64) e guadagna l’accesso alle final four di Coppa Toscana. Una gara complicata, la prima uscita ufficiale delle ragazze rosablu, dopo la vittoria ottenuta a tavolino nella prima giornata contro la PF Viareggio. La squadra deve ancora, fisiologicamente oliare i meccanismi, inserire a dovere le nuove, e crescere passo dopo passo in vista dell’inizio di un campionato che si annuncia piuttosto intenso. Tra le nuove, buonissima la prova di Elisa Barbieri, con 13 punti realizzati.

Il commento di coach Stefano Corda.

«Una partita impegnativa come mi aspettavo alla vigilia. Piombino è una squadra molto migliorata, con tre giocatrici nuove. Gioca una pallacanestro aggressiva e sapevamo che sul loro campo non sarebbe stato facile. Non siamo partiti benissimo, loro invece molto forte andando avanti 10-1. Poi siamo stati bravi a reagire e con un contro parziale abbiamo messo la testa avanti. Loro continuavano a far sempre canestro da fuori, ma nonostante questo siamo riusciti ad andare avanti di sette lunghezze all’intervallo. Nel secondo tempo speravamo di allungare, invece Piombino è stata brava prima a raggiungerci, poi a superarci, ed è venuta fuori una partita punto a punto, che nel finale, siamo riusciti a portare dalla nostra parte. Mi aspettavo, dopo solo tre settimane di allenamento, che potessero esserci delle difficoltà. Non siamo riusciti ad essere continui, nell’arco di tutta la gara. Ma credo che a questo punto, visti i carichi di lavoro, sia una cosa normale.Siamo un gruppo abbastanza nuovo, con un nuovo coach e alcune interpreti nuove in campo: abbiamo davanti a noi un percorso che è appena iniziato; dobbiamo essere bravi a prendere questa partita come spunto per poter migliorare quelle cose che abbiamo fatto meno bene».

Il tabellino: Evangelista 8, Ceccarini 11, Giari 14, Barbieri 13, Sassetti 8, Zolfanelli 8, Sgorbini, Orsini 2, Sayed Tawfik, Simonetti. All. Corda. Ass. Menichetti.

