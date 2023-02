Home

Sport

Basket

Il Jolly Acli vince lo scontro diretto: Prato battuta sul proprio terreno 48-62

Basket

5 Febbraio 2023

Il Jolly Acli vince lo scontro diretto: Prato battuta sul proprio terreno 48-62

Livorno 5 febbraio 2023

Il Jolly Acli Basket Livorno si impone con forza in quella che per tutti era la partita più complicata, sul difficile campo di Prato (48-62).

La squadra di Betti, che aveva da regolare un conto aperto dopo la sconfitta in finale di Coppa Toscana del mese scorso, approccia la gara nel migliore dei modi: attaccando bene di squadra e chiudendo ogni spazio in difesa, Basti pensare che le padroni di casa arrivano all’intervallo lungo con appena 18 punti a referto.

Le rosablù, giocano unite e concentrate, vogliono vincere, e col piglio della prima della classe, dimostrano una potente forza fisica e mentale.

Un gruppo coeso verso l’obiettivo. Nella ripresa Sassetti (autrice di una buonissima prova) e compagne si limitano a controllare: Prato prova a rifarsi sotto, ma le distanze ormai sono incolmabili.

Da segnalare il debutto stagionale della pivot Camilla Amendolea, nel roster da qualche settimana, che entra per dare un po’ di riposo a Garcia Leon (uscita per un colpo subito al volto a circa metà gara) e lavora sodo sia in difesa che a rimbalzo, dimostrando di poter diventare una pedina utile anche in chiave futura. Con questa vittoria il Jolly mantiene la vetta della classifica.

Il tabellino: Orsini 9, Garcia Leon 12, Giari 5, Ceccarini 11, Rosellini 12, Sassetti 13, Amendolea, Corti, Barsotti, Barghigiani, Evangelista. All. Betti. Ass. Menichetti

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin