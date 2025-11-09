Home

9 Novembre 2025

Il Jolly ancora a secco in trasferta: a Torino arriva una nuova sconfitta

Livorno 9 novembre 2025

Niente da fare per il Jolly Libertas Livorno, che non riesce a sbloccarsi lontano da casa e cade anche sul campo della Pallacanestro Torino (74-62). Una sconfitta maturata al termine di una gara opaca, nella quale la squadra di coach Walter Angiolini non è riuscita a esprimersi al massimo, lasciando spazio a una formazione piemontese più determinata e in ritmo, capace di mettere in cassaforte due punti importanti.

Le amaranto reggono l’urto nei primi due quarti, con Marangoni e Botteghi protagoniste in attacco, mantenendo il punteggio in equilibrio fino all’intervallo (39-33). Ma al rientro dagli spogliatoi il match cambia volto: Torino parte fortissimo e piazza un parziale di 11-0, che manda in difficoltà un Jolly disorientato. Non bastano le triple di Miccio a contenere l’inerzia avversaria, con le padrone di casa che allungano fino al +17 al termine della terza frazione.

Nell’ultimo periodo Penz e Heriaud continuano a spingere la squadra torinese fino al massimo vantaggio di +19 (69-50). Solo nel finale Livorno trova un piccolo colpo d’orgoglio che serve a limitare il passivo, senza però riuscire a riaprire la contesa.

«C’è poco da dire dal punto di vista tecnico – commenta coach Walter Angiolini –. In questo momento la squadra non è in fiducia e mostra troppa fragilità mentale. Dobbiamo ritrovare la miglior condizione fisica e psicologica, perché solo così potremo accendere davvero la nostra stagione.

Le ragazze lavorano duramente ogni giorno in palestra, e sono certo che questo impegno presto verrà presto ripagato».

Jolly Libertas: Braccagni, Marangoni* 18 (4/7, 2/4), Sammartini 6 (3/4 da 2), Botteghi* 11 (0/3, 3/8), Sassetti, Rinaldi 4 (1/1, 0/3), Spagnoli, Miccio* 14 (1/1, 4/9), Poggio* 5 (2/7 da 2), Poggi, Cruz Ferreira* 4 (1/3, 0/1)

Allenatore: Angiolini W. Ass. Ramagli – Bacci.

