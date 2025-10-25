Home

25 Ottobre 2025

Livorno 25 ottobre 2025 Il Jolly Basket a Milano per affrontare il Sanga

Il Jolly Basket torna in campo per una grande sfida: questa sera alle 18.30, al PalaGiordani di Milano, le ragazze di Walter Angiolini affronteranno una delle formazioni più forti del campionato, il Sanga Milano.

Tutti gli ingredienti per un vero big match ci sono: il valore delle due squadre, una classifica da scrivere, la voglia di riscatto e una rivalità storica che affonda le radici nel grande basket italiano.

Entrambe le formazioni arrivano inoltre da ko di misura e sono determinate a tornare alla vittoria. Le orange milanesi vorranno risollevarsi subito dopo la sconfitta patita nel derby, mentre le amaranto proveranno a replicare l’impresa dello scorso anno, quando riuscirono a espugnare proprio il parquet lombardo.

Rispetto alla passata stagione, il roster del Sanga si è profondamente rinnovato: Toffali, Nespoli, Tava, Barberis e le straniere Marinkovic e Olson rendono la squadra di coach Pinotti una vera e propria corazzata. Tuttavia il Jolly Libertas è pronto a giocarsela con determinazione, consapevole della propria identità, della crescita del gruppo e del grande spirito di squadra che da sempre lo contraddistingue.

Repower Sanga Milano – Jolly Acli Livorno sarà senza dubbio la partita di cartello della giornata di Serie A2, una sfida tutta da vivere fino all’ultimo possesso.

«Sarà una partita difficile – afferma la pivot Anna Poggio – contro una delle favorite per il campionato. Però daremo il massimo: abbiamo preparato la gara con attenzione e faremo di tutto per portarla a casa»

Foto Samuele Messerini/JollyBasket